Sipger realizo asamblea informativa ante la llegada de Operadoras Nuevas

Las Heras-, El secretario adjunto de SIPGER, Nallib Rivera, junto a integrantes de la Comisión Directiva, encabezó una asamblea con los compañeros de OLEOSUR para poner en conocimiento de los compañeros y compañeras la situación actual frente a la llegada de las nuevas operadoras a la zona norte de Santa Cruz y el proceso de cesión de áreas hidrocarburíferas. Allí recordó que, tras la firma de los Decretos de Autorización de Cesión de las diez áreas ubicadas en la Cuenca del Golfo San Jorge, a partir del 1º de diciembre serán siete las empresas que tendrán la responsabilidad de operar estos yacimientos maduros.

Rivera transmitió el mensaje del secretario general, Rafael Güenchenen, dejando en claro que SIPGER no va a resignar ni un solo derecho: el eje de esta etapa es sostener y fortalecer las fuentes de empleo, exigiendo que cada dólar que se anuncie en inversiones se vea reflejado en más producción, más actividad y más puestos de trabajo para los santacruceños.

sobre el final Rivera reafirmó que la Comisión Directiva y los delegados estarán presentes en cada base, en cada turno y en cada empresa, acompañando de cerca la transición operativa, “Las empresas cambian, pero la defensa de los trabajadores sigue siendo la misma: firme, organizada y en unidad bajo la conducción de nuestro Secretario General Rafael Güenchenen ”, fue el mensaje que se transmitió en la asamblea.

