Autoridades del conservatorio nacional “Fracassi” en la Esc. Municipal de danzas y el Edil Gómez

Las Heras-, El pasado lunes 25 de agosto, Alejandro O’Donnell, Director, y Gabriela O’Donnell, Vicedirectora del Conservatorio Argentino “FRACASSI”, visitaron la Escuela Municipal de Danzas “General Las Heras”, acompañados por la representante regional del instituto, María Juana Cereceda.

En primera instancia, se reunieron con los directores de la institución local, Daniel Uribe y Natalia Yerio, junto al presidente del Honorable Concejo Deliberante, Dr. Mauricio Gómez. Durante el encuentro se abordaron temas relacionados con la implementación en toda la provincia de Santa Cruz de la Ley Nacional N.º 27.535, que establece la incorporación del folclore en las escuelas. Asimismo, se avanzó en gestiones para la firma de acuerdos y el reconocimiento oficial del Instituto Nacional FRACASSI en la provincia.

Cabe destacar que el Conservatorio FRACASSI cuenta con 124 años de historia y es la institución privada con mayor número de alumnos en todo el país.

Posteriormente, las autoridades mantuvieron un encuentro con distintos referentes y profesores de la localidad, a cargo de diversas escuelas. Finalmente, compartieron una charla con alumnos y docentes de la Escuela Municipal, en la que intercambiaron experiencias y vivencias vinculadas al ámbito artístico y educativo.

