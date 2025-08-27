Regionales-, Petroleros convencionales y Jerárquicos en estado de alerta y movilización contra YPF en Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego

La medida fue anunciada por el Secretario General de SIPGER, Rafael Güenchenen, y su par de petroleros jerárquicos, José Llugdar. Demandan más inversiones, y que la operadora estatal cumpla con los compromisos asumidos en la región.

A raíz de esto, los sindicatos petroleros decidieron unificar esfuerzos e iniciar una medida de fuerza consistente en Alerta y Movilización, que abarcará todos los yacimientos de YPF en la región.

