Avanza la megaobra del Polideportivo del SIPGER

Caleta Olivia-, Desde el Sindicato Petrolero, Gas Privado, Energías Renovables, anunciaron que se avanza con la megaobra del Polideportivo del SIPGER en Caleta Olivia.

Desde el sindicato, manifestaron que se continua trabajando, llevando adelante el montaje de las cabreadas que darán forma a la estructura principal de nuestro polideportivo.

Guenchenen manifesto que; «Este paso no es solo construcción: es el reflejo de un proyecto colectivo que busca brindar a toda la comunidad un espacio moderno, amplio y preparado para el deporte, la recreación y la inclusión social».

Con cada avance reafirmamos el compromiso de construir futuro, unión y bienestar para miles de familias en Santa Cruz.

Gestión Rafael Güenchenen

