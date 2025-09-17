Invitan a evento Provincial sobre RCP y Primeros Auxilios

Las Heras-, Desde el Hospital Distrital, invitan al evento denominado «1000 Manos Salvan».
El nosocomio local, invitan a participar del Evento Provincial sobre RCP y Primeros Auxilios.
El mismo se desarrollara en el C.I.C Dr. Javier Roller (Calles Chaltén y Piedrabuena)
La jornada esta prevista para el proximo dia domingo 21 de septiembre a las 16 hs.
A los participantes se les entregará certificado a nivel Ministerial, que acreditará su participación en la capacitación.
Desde el hospital esperan contar con la presencia de todos y asi seguir construyendo una sociedad comprometida y solidaria
Inscripciones:
https://forms.gle/9N5DrfP8khR4HGPH6
Área De Comunicación
