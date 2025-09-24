Avanzan en comisiones las ternas para designar a los nuevos 04 vocales

Santa Cruz-, De esta forma, los pliegos propuestos por el Poder Ejecutivo Provincial serán tratados en el marco de una sesión secreta como lo establece el reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de Santa Cruz.

Esta tarde en el marco de la reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales, los diputados analizaron y dieron despacho favorable a las notas elevadas por el Poder Ejecutivo Provincial con las cuatro ternas presentadas en orden alfabético y pliego abierto para la designación de los nuevos vocales del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Santa Cruz, con el objetivo de garantizar transparencia, imparcialidad y agilizar el funcionamiento del Poder Judicial.

Por su parte, la diputada autora del proyecto para la ampliación de 5 a 9 vocales del TSJ, Adriana Nieto, repasó el Artículo 98 de la Constitución Provincial, que reza que “los diputados no podrán ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por sus opiniones, discursos o votos que emitieran desempeñando sus mandatos. Toda ofensa dirigida contra un diputado dentro o fuera de la Cámara por tal causa, se considerará una ofensa al Cuerpo y el autor será sancionado por el mismo”.

Por su parte, el diputado y presidente del bloque Por Santa Cruz, Pedro Luxen, advirtió que en la comisión de Asuntos Constitucionales no ingresó ningún oficio para frenar el tratamiento de las ternas propuestas por el Poder Ejecutivo por parte de la Justicia. “No vamos a permitir ningún tipo de avasallamiento por parte de un Poder Judicial que pretende impedirnos ejercer nuestras facultades como los legisladores y cercenar el derecho que nos otorgó la sociedad a través del voto popular y la Constitución Provincial”.

De este modo, obtuvieron despacho favorable las ternas propuestas por el Poder Ejecutivo Provincial para ocupar los cargos vacantes en el TSJ, tras haber sido analizadas y cumplimentar con los requisitos estipulados en el Artículo 127 de la Constitución Provincial, a excepción de un de los pliegos que quedó sujeto a observaciones.

