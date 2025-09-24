Edgar Vivar destaco la calidad del Ballet de Santa Cruz en México

Internacional-, El reconocido actor mexicano Edgar Vivar, célebre por su papel de Don Barriga en la histórica serie El Chavo del 8, brindó un emotivo reconocimiento al Ballet Nacional de la Patagonia – Santa Cruz tras presenciar el espectáculo “Soy Argentina” en México.

Durante sus declaraciones, Vivar subrayó la calidad artística, la fuerza expresiva y la autenticidad cultural del ballet, felicitando a sus integrantes y a su director por llevar el folklore argentino a escenarios internacionales.

“El espectáculo es de una calidad extraordinaria, realmente logra transmitir la esencia de la Argentina y emocionar al público mexicano”, expresó el actor.

Este reconocimiento confirma el impacto que el Ballet Nacional de la Patagonia viene generando en su misión de difundir el arte y la cultura del sur argentino en el mundo.

