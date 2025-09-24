Taller de Ciber Cuidados para Adultos Mayores

Las Heras-, El pasado viernes 19 se desarrolló en el CIC Javier Roller el mencionado taller, con la iniciativa de Punto Digital Las Heras.

La capacitación se llevó a cabo en modalidad mixta, y participaron vía videoconferencia junto a las ciudades de Mendoza y Jujuy.

Adultos mayores, visitadoras sociales y público en general formaron parte de esta jornada de prevención y concientización.

Desde la municipalidad felicitan a Punto Digital por esta gran iniciativa, que refuerza la importancia de cuidar a nuestros adultos mayores.

A pedido de los presentes, el taller se replicará próximamente en modalidad presencial, para llegar a más vecinos.

