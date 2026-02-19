Avispas en Rio Gallegos

Regionales-, Personal del Cuartel Central realizó la remoción técnica del enjambre de avispas en un sector transitado del patio de la vivienda de una familia. Este lunes, el personal había actuado sobre otro nido en el patio de una vivienda de calle Brasil.

Una dotación de Bomberos del Cuartel Central acudió este miércoles al mediodía a una vivienda de la Manzana 14 del barrio Jorge Newbery de Río Gallegos, tras reportarse la presencia de un nido de avispas en un sector transitado del patio.

El personal realizó la aplicación de técnicas de control mediante foco ígneo controlado para dispersar y eliminar el enjambre de forma segura.

Seguidamente, verificaron el área para asegurar que no quedaran restos de la colonia que pudieran representar un peligro posterior.

Por último, brindaron pautas al propietario para prevenir nuevas colonizaciones en la estructura de la vivienda.

Tras el aviso a los bomberos, alrededor de las 15:30, personal de la División Cuartel Dos se presentó en la casa ubicada en calle Brasil al 100.

Este seria el segundo domicilio en que se acude a llamado de urgencia.

El procedimiento que se realizó en pocos minutos devolvió la tranquilidad a la zona, permitiendo que los vecinos vuelvan a utilizar el patio sin inconvenientes.

