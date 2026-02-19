Regionales-, Llega a Comodoro y Rada Tilly la caminata de Mentoreo 2026: networking y liderazgo femenino

En el Mes de la Mujer, la propuesta reunirá a mentoras y aprendices en una jornada de intercambio y networking. La actividad se realizará el 14 de marzo en el Centro Cultural Rada Tilly y forma parte de un movimiento que convocará a más de 2500 mujeres en el Cono Sur.

En el marco de las actividades por el Mes de la Mujer, la Caminata de Mentoreo organizada por Voces Vitales Cono Sur tendrá su edición 2026 en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly. La iniciativa propone un espacio de encuentro entre mentoras y aprendices para reflexionar sobre desafíos profesionales, compartir experiencias y fortalecer redes de acompañamiento.

La jornada se realizará el sábado 14 de marzo, de 9 a 13 horas, en el Centro Cultural Rada Tilly. Durante el encuentro, las participantes caminarán y conversarán en duplas o pequeños grupos, en una dinámica que combina movimiento, escucha y construcción de vínculos reales.

La propuesta se inscribe en una convocatoria regional que reunirá a más de 2500 mujeres en 40 ciudades de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, en una experiencia simultánea orientada a la conversación, la reflexión y la generación de redes. Bajo el lema “Propósitos en movimiento”, la edición 2026 invita a transformar ideas y metas personales en acciones colectivas con impacto en las comunidades.

Un espacio para aprender y compartir

La Caminata de Mentoreo está abierta a mujeres de distintas trayectorias y edades, que pueden sumarse en dos roles. Por un lado, las mentoras, liderazgos con experiencia que desean acompañar procesos de crecimiento; y por otro, las aprendices, mujeres interesadas en potenciar su desarrollo profesional y fortalecer su liderazgo.

El formato busca democratizar el acceso a la mentoría, promoviendo conversaciones horizontales sobre toma de decisiones, proyección laboral, liderazgo y desafíos cotidianos. Desde la organización destacaron que cuando las personas se conectan desde un propósito común, el impacto se multiplica y se vuelve colectivo.

El valor de participación será de $40.000 para mentoras y $30.000 para aprendices. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 2 de marzo y pueden realizarse a través del formulario online: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSex8w8kjxMN9RV6Xk6tkaDgatpwlmawdh3MznAo2AHGrb930A/viewform

Una iniciativa con alcance global

Las Caminatas de Mentoreo nacieron como una propuesta innovadora impulsada por la ejecutiva de medios Geraldine Laybourne, fundadora de Oxygen Media y ex presidenta de la Junta de Vital Voices Global Partnership. Con el tiempo, la experiencia se expandió a más de 140 ciudades del mundo y hoy se replica cada año en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

En ediciones anteriores participaron destacadas referentes del ámbito empresarial y social, como Eliana Banchik, Laura García, Mariana Schoua y Patricia Bindi, quienes aportaron miradas y herramientas para el crecimiento profesional de las participantes.

Desde Voces Vitales Cono Sur, organización que desde hace más de 22 años impulsa el liderazgo femenino y articula iniciativas de mentoría, capacitación y networking, subrayan que la caminata representa una oportunidad para ampliar posibilidades, fortalecer la confianza y generar comunidad entre mujeres con distintos recorridos.

Quienes deseen conocer más sobre la propuesta pueden acceder a la información completa en el sitio oficial del evento y seguir las novedades a través de las redes sociales de la caminata local. La convocatoria se presenta como una invitación a detener la rutina, caminar juntas y transformar la conversación en motor de cambio.

fuente: ADN SUR

