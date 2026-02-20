Finalmente, Diputados aprobó la reforma laboral y volverá al Senado

Nacionales-, Con un total de 135 votos, el oficialismo logró la media sanción de la reforma laboral. Tras eliminarse el artículo 44, volverá a ser tratada en el Senado

El Gobierno enfrenta hoy su segunda gran batalla legislativa del año con el debate de la reforma laboral. Para llegar a esta sesión, antes pasó por el Senado, donde tuvo que aceptar más de 20 cambios al proyecto original.

Después de que se aprobara el proyecto en general con un total de 42 votos a favor, deberá ser tratada durante la tarde en la Cámara baja. La iniciativa cosechó 30 negativos por parte de los bloques opositores.

Luego de que el oficialismo accediera a eliminar el artículo 44 de licencias médicas, la Cámara de Diputados aprobó la reforma laboral en general con un total de 135 votos afirmativos. La oposición solo logró reunir 115 de negativas.

Ahora, los diputados deberán votar en particular de forma nominal cada uno de los 26 capítulos. No obstante, está previsto que el proyecto vuelva al Senado, para evaluar las modificaciones realizadas a lo largo de la jornada.

Al momento de la votación estuvo presente la mesa política del oficialismo, representada por Karina Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli.

