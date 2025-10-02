Bomberos Voluntarios y la UB11 en varias Intervenciones por fuertes vientos

Las Heras-, En la jornada de este dia mircoles, el Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios trabajó intensamente a raíz del alerta naranja por vientos que afectó a nuestra localidad.

En total se registraron 16 intervenciones, todas atendidas junto a la dotación de UB 11, trabajando en equipo para dar respuesta a la comunidad.

Tambien anunciaron desde la mencionada dependencia que para el dia jueves se espera que la intensidad del viento baje un poco, aunque seguirá siendo fuerte.

Tambien piden a la comunidad que extremen los cuidados, aseguren objetos que puedan volarse y eviten exponerse innecesariamente.

Gracias a todos por el acompañamiento y la confianza de siempre

