Se realizó el acto protocolar por el 24 de marzo. Memoria, Verdad y Justicia

Las Heras-, A 50 años del golpe de estado, en la mañana de hoy se llevó a cabo en el Galpón Cultural el acto conmemorativo en homenaje a las víctimas de la última dictadura cívico-militar.

En este marco, se recordó a Margarita Delgado, nacida en Las Heras el 15 de mayo de 1952, militante de la organización Montoneros. Margarita y su esposo fueron hallados sin vida, luego de haber estado detenida en centros clandestinos del circuito Camps y la comisaría 8 de La Plata.

Participaron del acto concejales del HCD, autoridades municipales y locales, representantes de distintas instituciones, antiguos pobladores, familiares de Margarita Delgado y público en general.

Hoy, más que nunca, reafirmamos el compromiso de mantener viva la memoria colectiva, honrando a quienes lucharon y defendiendo los valores de la democracia.

Memoria, Verdad y Justicia.

#IntendenciaAntonioCarambia

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