Bomberos brindó capacitación a personal legislativo en 1ros auxilios y RCP

Santa Cruz-, Durante tres jornadas consecutivas, la División Centro de Entrenamiento de Bomberos enseñó nociones básicas al personal de la Cámara de Diputados para saber cómo actuar en situación de emergencia.

Con una importante convocatoria en la Biblioteca Legislativa “28 de noviembre”, hoy se realizó la última jornada de capacitación en primeros auxilios y RCP, dictada por la División Centro de Entrenamiento de Bomberos. Esta instancia formativa se desarrolló durante tres días, con el objetivo de que todo el personal legislativo incorpore herramientas para saber cómo actuar ante emergencias y situaciones de riesgo vital.

En este marco, el comisario Pablo Almonacid, jefe de la División Centro de Entrenamiento de Bomberos, remarcó: “Esta capacitación sobre primeros auxilios y Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) es muy importante porque brinda herramientas para poder dar la primera respuesta ante una situación de emergencia de riesgo vital”.

Por último, adelantó: “Próximamente también daremos una capacitación sobre protección contra incendios con pautas para saber cómo prevenir focos ígneos o cómo evacuar y tener un plan de contingencia en dicho caso, saber cómo utilizar un extintor portátil, entre otras nociones básicas de supervivencia en situación de emergencia”.

