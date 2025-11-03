Se desconocieron después de tomar y uno termino apuñalado

Las Heras-, Las primeras informaciones policiales para este medio, en la madrugada de hoy lunes se produjo un hecho de sangre.

En una vivienda ubicada sobre la calle Gregores 932 , un masculino mayor de edad fue herido con un arma blanca en unas de sus piernas.

El sujeto pudo escapar y fue atendido en el hospital distrital local.

Las Fuentes policiales confirmaron a Periódico Las Heras, que la victima se un hombre de 35 años de edad y que estaría fuera de peligro.

Uniformados en esta mañana realiza la inspección ocular en la vivienda donde ocurrió el hecho.

Las hipótesis principal que maneja los investigadores, es que la persona herida junto a otro masculino, estarían consumiendo bebidas y que por circunstancia que se tratan de establecer, en determinado momento ambos habrían terminado en una discusión, donde finamente uno de ellos termino cortado un unas de sus piernas.

Por el momento el agresor no esta detenido ya que no se encontraba en el domicilio donde ocurrieron los hechos, se espera la declaración de la victima ante la justicia.

