HOLY FEST – Fiesta Santa en la ciudad

Las Heras-, Este fin de semana se vivio una jornada llena de Fe y comunidad con la realización de la Holy Fest – Fiesta Santa.

La misma fue organizada por la Jefatura de Culto, dependiente de la Secretaría de Gobierno de la municipalidad local.

Esta celebración, consagrada a Dios, se lleva a cabo en el marco del Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, establecido por la Ley Nacional N° 27.741.

La jornada estuvo llena de actividades para todas las edades: bandas en vivo, solistas, obras de teatro, corte de cabello clásico, manicura, ropero comunitario, entre otras propuestas que unieron a vecinos y familias.

La Holy Fest fue una verdadera celebración de encuentro y Fe compartida, que fortaleció los lazos de nuestra comunidad.

#IntendenciaAntonioCarambia

Visited 17 times, 17 visit(s) today