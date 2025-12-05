En Las Heras se comenzo una nueva etapa productiva para Clear Petroleum.

Las Heras-, desde la empresa anunciaron en su plataforma digital que; «Nuestra prioridad inmediata es evaluar, diagnosticar y poner en producción los pozos inactivos, trabajando en conjunto con autoridades locales de la provincia de Santa Cruz.

Apostamos a un crecimiento sostenible, sumando valor energético a la Región.

“Es un hecho histórico para Clear, esto fue posible gracias a todo el equipo que lo conforma. Seguimos avanzando y generando confianza en cada proceso”.

— Juan Ignacio González Pedroso, Presidente de Clear Petroleum S.A

En Clear trabajamos con una mirada integral, cada operación es también una oportunidad para fortalecer el vinculo social y productivo de la Región.

En Las Heras, nuestro compromiso es:

Reactivar pozos con criterios de seguridad y eficiencia

Generar empleo local y acompañar la formación técnica

Mantener un diálogo permanente con sindicatos y autoridades

Implementar buenas prácticas ambientales

