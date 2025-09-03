Resultados Convocatoria 2025 para el Ballet Nacional de la Patagonia

Santa Cruz-, El Prof. Daniel Uribe, anuncio con enorme alegría, la lista de los nuevos músicos y bailarines seleccionados para ser parte de una nueva etapa artística de nuestro proyecto federal.

Uribe agradecio profundamente a todos/as quienes participaron de esta convocatoria.

El talento, el esfuerzo y la pasión que demostraron nos llenan de orgullo y nos impulsan a seguir creciendo juntos.

El Ballet Nacional de la Patagonia continúa escribiendo historia… ¡y cada vez son más los protagonistas!. ¡Bienvenidos/as!

