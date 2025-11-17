Bomberos N°11 intervino en casi 60 intervenciones en la ciudad

Las Heras-, El jefe de bomberos del la División Cuartel 11 local, informo sobre las preventivas (por alerta meteorológica) con un total de 59 Intervenciones.

A raíz de los distintos llamados telefónicos, y aviso por parte de los vecinos, se acudió a los distintos puntos de la ciudad en varias intervenciones por alerta metereologica, en dónde se constataron varias voladuras de techo, chapas sueltas, palmas caídas, árboles caídos, desprendimiento de carteles entre otros.

Por tal motivo se desplazaron Móvil Prio 315, Móvil Prio. 1141, Móvil 01 de Bomberos Voluntarios, Móvil 5 y 6 de Protección Civil Provincial, Movil de Defensa Civil Municipal.

Se utilizó herramientas como martillos, tenazas, atornillador a batería, escaleras chicas y desplegables, motosierra, arneses, cuerdas y materiales como tornillos, clavos, alambre y alambre dulce.

Asimismo Municipalidad local dispuso de 2 hidro grua para trabajar en altura.

Se destacan los barriós más afectados, Calafate, Las Américas, Zona de Chacras Sur, Don Bosco, 2 de Abril, Centro, 32 Vivienda y 1ro. De Mayo en dónde se vieron afectadas varias viviendas habitadas y deshabitadas, cómo también locales comerciales, entre otros.

Las Intervenciones fueron registrandas y coordinadas en esta Dependencia, en dónde se encontraba a cargo el Jefe Departamento Zona V Bros. Jefe de Dependencia Ofl. Insp. González Darío, Jefe Div. Cría. 1ra. Subcomisario Sánchez Angel, Div. Cría. 2da. Crio Guardo Rocío, Bomberos Voluntarios Suboficial «R» Saraza Luis, Director de Medio Ambiente municipal, Aldauc Alejandro y personal de Protección Civil Provincial.

Se deja Constancia que también se hizo presente el Sr. Ministro de Seguridad Prodomo Pedro y el Superintendente de Bomberos Crio. Gral. Castro Claudio, El Gerente de Servicios Públicos Sr. Gonzalo García

Visited 12 times, 1 visit(s) today