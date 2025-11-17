Intendente agradeció al personal que trabajo ante la inclemencia del viento

Las Heras-, El Intendente Municipal Antonio Carambia, agradeció profundamente a Defensa Civil, Secretaría de Ambiente, Departamento de Electricidad, Personal de la Telefónica, Guardia Urbana y a todas las áreas municipales que trabajaron incansablemente durante esta jornada marcada por los fuertes vientos.

Carambia manifestó que; Su compromiso y rápida respuesta fueron fundamentales para cuidar a nuestros vecinos y garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales.

El intendente culmino diciendo que; «También quiero agradecer a toda la comunidad por colaborar y permanecer en sus hogares, priorizando la seguridad de sus familias y permitiendo que los equipos municipales pudieran trabajar de manera más eficiente».

