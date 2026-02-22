Nueva tentativa de hurto en La Anónima

Las Heras-, Dias atrás alrededor de las 16:50 Hs, en el reconocido supermercado de la calle Av Puerto Santa Cruz y Juan Jose Paso una mujer con un hombre fueron retenidos por el personal de seguridad de dicho comercio.

El motivo fue que por el sistema de cámaras circuito cerrado, habían observado como estos sujetos introducían un elemento de perfumería en una cartera y se encontraban en línea de caja.

Al arribar el personal policial al lugar se descubrió que el objeto de perfumería (un frasco tamaño pequeño de perfume) había sido colocado en la bolsa de compras y al revisar el tiquet emitido de la línea de caja no estaba cobrado.

Por tal situación tomo intervención el Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N.º 1 local que ordeno que las personas fijen domicilio y queden supeditado a la causa y el bien sustraído sea restituido al Gerente de dicho comercio.

FOTO MERAMENTE ILUSTRATIVA NO VINCULANTE al HECHO

