Bomberos realizaron una intervención preventiva.

Las Heras-, El personal de la División Cuartel 11 local, informo que este sábado 21 de febrero alrededor de las 16:30 Hs, se recibió un aviso de un derrumbe de pared en la calle Juan José Paso y Psj Tucumán.

El personal del cuartel acudió al lugar con el móvil autobomba 315 y con 3 efectivos, en dónde al arribo se observó el desprendimiento de la carga superior del revoque frontal de un local comercial.

Ante dicha situación, bomberos en forma preventiva procedió a realizar un perímetro del lugar, quedando a cargo de la propietaria de dicha situación.

