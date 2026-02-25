Principio de incendio con rápida intervención de bomberos.

Las Heras-., Según el parte de bomberos, se dio una Intervención profesional ante un principio de Incendio.

El echo ocurrió este sábado pasado alrededor de las 17:40 Hs, donde vecinos dieron aviso que en el Pje Tucumán, Mza. 117, Solar 27, se estaba

producido un principio de incendio en el entre techo de una vivienda.

El mismo se había originado cuando trabajadores estaban realizando trabajos de soldadura, generando chispas incandescentes sobre material de rápida combustión.

El personal bomberil ya en el lugar, desplegó una línea de 2 tramos para extinguir brasas, y se realizó enfriamiento.

Al lugar acudió el Autobomba 315 con 3 efectivos.

Visited 8 times, 8 visit(s) today