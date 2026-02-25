Promoción Fiesta Nacional de la Estepa

Regionales-, Las Heras sigue promocionando su identidad en la región.
Los días 20 y 21 de febrero, el área de Turismo estuvo presente en la Fiesta del Penacho Amarillo, en la localidad de Puerto Deseado, promocionando nuestra ciudad y de la Fiesta Nacional de la Estepa Patagónica.
Formando parte de un espacio de integración regional junto a localidades vecinas, fortaleciendo el trabajo que posiciona y visibiliza cada destino turístico de nuestra Patagonia.
Municipio: «Felicitamos a todo el equipo por representar Las Heras en cada encuentro».
#IntendenciaAntonioCarambia
Visited 22 times, 12 visit(s) today