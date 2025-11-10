Bomberos también dijeron presentes en el Paseo de Seguridad

Las Heras-, La División Cuartel 11° Las Heras del Departamento Zona V Bomberos participó de un importante evento preventivo: el «Primer Paseo de Seguridad».

Nuestros efectivos salieron a la comunidad para realizar una demostración de herramientas y labores esenciales que realizamos día a día.

Objetivo: Acercar la labor bomberil a la comunidad y fomentar la prevención.

Lugar: En la zona de Av. Simon Bolivar y Paulina Arguello.

¡Fue una jornada exitosa de educación y demostración!

Bomberos cerraron sin novedad en personal y material.

¡Gracias por acompañarnos y priorizar la seguridad!

