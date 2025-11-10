SIPGER aclara sobre los procesos selectivos de operadoras

Santa Cruz-, El Sindicato del Petróleo, Gas Privado y Energías Renovables (SIPGER) desmiente categóricamente las versiones difundidas en las últimas horas que aseguran que las nuevas operadoras petroleras de Santa Cruz “serán más selectivas” en la contratación de personal.

El secretario adjunto de SIPGER, Nallib Rivera, señaló:

“Las operadoras no informaron esto. No hubo ninguna comunicación oficial que disponga nuevos filtros ni criterios extraordinarios de selección. Llevamos tranquilidad a todos los compañeros y compañeras: nuestra prioridad es que cada proceso de incorporación se haga con transparencia, dentro del convenio y respetando la prioridad de la mano de obra local.”

Rivera agregó:

“Desde SIPGER acompañamos cada instancia de diálogo con las empresas y con las autoridades. Cualquier cambio real en los mecanismos de ingreso se informará por canales oficiales. Rechazamos los rumores que buscan generar incertidumbre en un momento donde la provincia necesita estabilidad y trabajo.”

El sindicato reafirma que no existe una política de exclusión ni “listas negras” y que todo proceso de ingreso debe ajustarse a la normativa vigente, a los convenios colectivos y a la prioridad para santacruceños.

Visited 151 times, 148 visit(s) today