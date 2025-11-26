Caleb y Sofia Mamani nuevamente en lo alto del Ajedrez

Provinciales-, El sábado 22 de noviembre se llevó a cabo el Torneo Provincial de Ajedrez en Cmte. Luis Piedra Buena.
Del mismos participaron los jóvenes ajedrecistas, Caleb Mamani y Sofía Mamani, representando a nuestra localidad.
Como Resultados se obtuvo lo siguiente:
• Sofía Mamani → 2° puesto en la categoría Sub 12
• Caleb Mamani → 1° puesto – Campeón Invicto en la categoría Sub 16
Desde el municipio Felicitan a ambos por su dedicación, disciplina y por dejar una vez más el nombre de Las Heras en lo más alto. #IntendenciaAntonioCarambia
Visited 27 times, 1 visit(s) today