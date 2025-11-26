Caleb y Sofia Mamani nuevamente en lo alto del Ajedrez

Provinciales-, El sábado 22 de noviembre se llevó a cabo el Torneo Provincial de Ajedrez en Cmte. Luis Piedra Buena.

Del mismos participaron los jóvenes ajedrecistas, Caleb Mamani y Sofía Mamani, representando a nuestra localidad.

Como Resultados se obtuvo lo siguiente:

• Sofía Mamani → 2° puesto en la categoría Sub 12

• Caleb Mamani → 1° puesto – Campeón Invicto en la categoría Sub 16

Desde el municipio Felicitan a ambos por su dedicación, disciplina y por dejar una vez más el nombre de Las Heras en lo más alto. #IntendenciaAntonioCarambia

