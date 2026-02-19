Nuevos profesionales de salud se incorporan al HDLH

Regionales-, El hospital distrital Las Heras informo a la comunidad incorporaciones con nueva modalidad para prestar servicios en la institución. hizo su presentación formal a través de sus redes.

HDLH: «Con gran satisfacción anunciamos el ingreso de Pamela Muriel Gallardo Salas, Licenciada en Trabajo Social, quien se incorpora al Hospital Distrital Las Heras bajo el Decreto 137/26, desempeñándose en modalidad Part-Time.

La Dra. Luciana Andrea Gauna, Médica MP 4518, firmó el Decreto 0140/26, avanzando en la formalización de su vínculo laboral bajo modalidad de monotributo para cumplir funciones dentro del Servicio de Diagnóstico por Imágenes».

También sumo: «Convencidos de que su trabajo contribuirá al acompañamiento social y al bienestar de los pacientes y sus familias. Fortaleciendo la capacidad de diagnóstico y acompañamiento».

La incorporación de un nuevo profesional de la salud beneficia a la comunidad al mejorar el acceso a la atención médica, reducir tiempos de espera, fortalecer la medicina preventiva y diversificar la atención. Aporta nuevas competencias técnicas, mejora la calidez en el trato y permite un abordaje integral de las necesidades locales, reduciendo desigualdades sociales.

