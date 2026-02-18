CIET inicia inscripciones 2026

Las Heras-, Ya estan disponibles los link en los cursos del CIET para la cursada de marzo-abril 2026!

Municipio: «Recordá que la modalidad es online, pero el centro cuenta con aulas equipadas para que puedas realizarlos desde allí».

Para conocer la oferta de curso ingresa al siguiente link e inscribite eligiendo día y horario de cursada.

Debes llenar este formulario:

https://forms.gle/B7wkHhn25tTtsKaD6

TENES TIEMPO HASTA EL 20 DE MARZO.

Para más información, comunicate por mail con CIET: cietmlh@mlhsc.com o WhatsApp al 2974174806.

Estudiar contenidos creativos para redes sociales enseña a diseñar estrategias que capten la atención, aumenten el engagement y construyan una comunidad fiel, transformando seguidores en clientes. Permite diferenciar una marca en entornos saturados mediante el dominio de formatos, tendencias y producción audiovisual.

Al estudiar emprendimiento adquirís herramientas prácticas, reducis el riesgo de fracaso, acelera el crecimiento del negocio y se desarrollan habilidades clave como el liderazgo y la resiliencia

¡No te lo pierdas!

