CIET inicia inscripciones 2026

Las Heras-, Ya estan disponibles los link en los cursos del CIET para la cursada de marzo-abril 2026!
Municipio: «Recordá que la modalidad es online, pero el centro cuenta con aulas equipadas para que puedas realizarlos desde allí».
Para conocer la oferta de curso ingresa al siguiente link e inscribite eligiendo día y horario de cursada.
Debes llenar este formulario:
https://forms.gle/B7wkHhn25tTtsKaD6
TENES TIEMPO HASTA EL 20 DE MARZO.
Para más información, comunicate por mail con CIET: cietmlh@mlhsc.com o WhatsApp al 2974174806.
Estudiar contenidos creativos para redes sociales enseña a diseñar estrategias que capten la atención, aumenten el engagement y construyan una comunidad fiel, transformando seguidores en clientes. Permite diferenciar una marca en entornos saturados mediante el dominio de formatos, tendencias y producción audiovisual.
Al estudiar emprendimiento adquirís herramientas prácticas, reducis el riesgo de fracaso, acelera el crecimiento del negocio y se desarrollan habilidades clave como el liderazgo y la resiliencia
