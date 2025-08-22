Capacitación en Primeros Auxilios y Respuesta ante Emergencias en JCM

Las Heras-, Desde el hospital informaron que en el marco del Plan Anual de Capacitaciones de Seguridad e Higiene Laboral impulsado por la empresa JCM Servicios S.R.L, nuestro Equipo de Capacitación de Enfermería del Hospital Distrital Las Heras llevó adelante ayer una jornada teórico-práctica destinada al personal.

La actividad incluyó instancias de formación en primeros auxilios, atención inmediata y simulacros internos supervisados, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias y priorizar siempre la protección de la vida y la salud de los trabajadores.

Desde el nosocomio agradece la confianza depositada en el equipo y celebran el compromiso conjunto con la seguridad y el cuidado de todos.

#AreaDeComunicacion

