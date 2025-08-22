Siguen las victorias de la escuela municipal de Boxeo

Las Heras-, Desde el municipio local, informaron que los alumnos de la Escuela Municipal de Boxeo Héctor “Chueco” Torralbo, a cargo del instructor Ramón Torres, viajaron a la ciudad de Caleta Olivia para participar de una gran velada boxística.

Los competidores Ezequiel Jara ganó por nocaut, mientras que Brandon Torres se impuso por fallo unánime.

También dijeron presente Santiago Tiberio y Leonel Naranjo, quienes demostraron todo su potencial arriba del ring.

Desde el municipio felicitan a cada uno de ellos y les deseamos que sigan cosechando más éxitos!

