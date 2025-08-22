Edicto: El Poder Judicial de la Nación JUZGADO FEDERAL DE CALETA OLIVIA

EDICTO: en los autos caratulados ACEVEDO TERAN, ALFREDO JAVIER s/SOLICITUD CARTA DE CIUDADANÍA: 5342/2025, que tramitan ante este Juzgado Federal de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, a cargo en subrogancia legal del Dr. Claudio Marcelo Vázquez, Secretaría de Ejecuciones Fiscales a cargo de la Dra. Rosario Díaz Lafourcade, el peticionante:

ACEVEDO TERAN ALFREDO JAVIER de nacionalidad VENEZOLANA, DNIE N°

96.083.311, nacido el 06/02/1992, solicitó la Ciudadanía Argentina en los términos de la Ley 346 y modificatorias. Se hace saber a todas aquellas personas interesadas a fin de que, a través del Ministerio Público, formulen consideraciones que estimen pertinentes y que pudieren obstar la concesión del beneficio. Publíquese por dos veces en un diario de circulación local.-

Caleta Olivia, firmada electrónicamente en la fecha que figura a pie de página.-

MARIA DEL ROSARIO DIAZ LAFOURCADE

SECRETARIA DE JUZGADO

