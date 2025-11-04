Capacitaciones en la Expo Educación Física 2025

Las Heras-, Desde el hospital anunciaron que el equipo de Capacitación en Enfermería participó de la Expo Educación Física 2025, organizada por el Colegio Secundario N°3.

Durante la jornada, se brindó un taller de primeros auxilios, acercando a los estudiantes herramientas prácticas y conocimientos fundamentales para actuar ante situaciones de emergencia.

Desde la dirección agradecen la invitación y el interés de todos los participantes por aprender y fortalecer el compromiso con la salud y la comunidad. #AreaDeComunicacion

