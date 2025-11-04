Tuvieron un accidente, ella murió y les encontraron cocaina en el auto

Comodoro Rivadavia-, Un impactante giro tuvo la investigación por el trágico accidente ocurrido en la Ruta 1 entre Km5 y Km8, donde una joven de 28 años perdió la vida.

Todo comenzó el pasado jueves a las 5:20 de la madrugada, cuando el auto que era conducido por Mario Soto de 27 años terminó volcando por causas desconocidas, desencadenando la muerte de su pareja, Aldana Micaela Manrique de 28 años, que iba en el asiento del acompañante.

Ambos salieron despedidos del habitáculo por no contar con cinturón de seguridad.

En el caso de Manrique, falleció prácticamente en el acto, mientras que Soto permanece internado en estado delicado, aunque estable.

Durante las pesquisas habituales en este tipo de eventos, la Policía encontró medio kilo de cocaína en el interior del vehículo, iniciando una investigación paralela por tenencia de estupefacientes.

En ese marco, se ejecutó una orden de allanamiento en la vivienda que ocupaba la pareja, donde encontraron solo 50 gramos más de clorhidrato de cocaína.

La investigación sigue en curso y se aguarda la evolución de Soto para esclarecer la situación y, en caso de ser necesario, imputarlo por tenencia de estupefacientes. (El Comodorense )

