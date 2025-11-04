Se realizo una Clínica Integral de Natación

Las Heras-, Este fin de semana tuvimos el enorme placer de vivir una jornada única en el Natatorio Municipal “Gaby Espeche”, donde el aprendizaje y la natación se hicieron presentes.

Se conto con la destacada participación de Luis Saiz, campeón Argentino de natación, quien compartió su experiencia y conocimientos con nadadores de todas las edades.

Además, recibimos la valiosa capacitación del equipo de nutricionistas del Hospital Distrital Las Heras, junto a la Lic. Romina Trotta abordando la importancia de la alimentación y el rendimiento deportivo.

Desde la municipalidad agradecio a todas las personas que fueron parte de esta jornada, que se animan a seguir creciendo, aprendiendo y aprovechando cada oportunidad que se brinda a la comunidad.

