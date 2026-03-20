SIPGER acompañó el traspaso de Pecom a Patagonia Resources.

Los Perales-, El Sindicato Petrolero, Gas Privado y Energías Renovables de Santa Cruz, conducido por Rafael Güenchenen, acompañó en el yacimiento Los Perales el proceso de traspaso de la empresa PECOM a Patagonia Resources, con el objetivo de resguardar los derechos laborales de todos los trabajadores involucrados.

En representación de SIPGER participaron el secretario adjunto, Nallib Rivera; el referente de Las Heras e integrante de la comisión directiva, Rueben Roa; el miembro de comisión directiva, Damián Medina; y los delegados Nicolás Flores y Maximiliano Lefipan.

Por parte de la empresa PECOM estuvo presente Néstor Vázquez, representante de Relaciones Laborales, mientras que en representación de la operadora Patagonia Resources participó Walter Baigorria, también del área de Relaciones Laborales.

En ese marco, el secretario adjunto de SIPGER, Nallib Rivera, destacó que, por indicación del secretario general Rafael Güenchenen, el gremio reafirma su compromiso de garantizar la continuidad laboral, el respeto por las condiciones de trabajo y la defensa irrestricta de cada puesto laboral, acompañando a los trabajadores durante todo el proceso.

De esta manera, SIPGER ratifica su presencia activa en cada instancia vinculada a la estabilidad de los trabajadores, velando por la preservación de las fuentes laborales y por el cumplimiento de los derechos conquistados.

Visited 154 times, 10 visit(s) today