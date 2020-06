Carambia pide que Las Heras sea “capital Pcial. y nacional de los hidrocarburos”

Las Heras-, el Intendente José maría Carambia manifestó lo siguiente en las redes sociales: “En Las Heras estamos contentos y satisfechos con la decisión de YPF de devolver a la ciudad la sede Regional Sur, porque demuestra el importante rol que cumplimos en la producción de hidrocarburos..

Lamentablemente tenemos que escuchar algunos políticos ir en contra de los intereses de los lasherenses, como el diputado nacional Gustavo Menna. Que mejor se dedique a legislar porque evidentemente no está al tanto del rol que cumple Las Heras en la producción de hidrocarburos a nivel nacional.

En el yacimiento Los Perales se produce el 20% del petróleo de la Argentina. Nosotros hemos solicitado en más de una ocasión a la empresa que devuelva su sede a Las Heras y hoy se está cumpliendo.

En 2016, YPF tenía la sede central en Las Heras y fue trasladada a Comodoro Rivadavia. En ese momento hubieron algunos malintencionados que dijeron que la empresa se iba por presiones del Municipio y nada más alejado de la realidad. Nosotros defendemos siempre los intereses de nuestros vecinos. Son decisiones empresariales. Y hemos solicitado y reiterando en varias oportunidades para que cambien esta situación a la gestión anterior de YPF.

Y eso quedó más que claro cuando en 2018 YPF instaló sus oficinas administrativas en Las Heras. Ahora devuelve su sede regional Sur, lo cual pone en claro que somos la ciudad más importante en la producción de petróleo de la Cuenca.

También tenemos que escuchar al gobernador Mariano Arcioni ir en contra de nuestra ciudad. No puede pagar sueldos a la gente, no pudo siquiera armar un protocolo para prevención del COVID-19 para la industria pesquera (poniendo en riesgo la salud de todas las localidades vecinas) y toda la cuenca del golfo; y ahora sale a reclamarle a la empresa que no se vaya de Comodoro! Como diría Maradona, se le escapa la tortuga y ya no sabe qué hacer.

Por eso vamos a proponer a los legisladores santacruceños un proyecto para declarar Las Heras como “Capital Provincial y Nacional de Hidrocarburos”.

Nuestra localidad aporta grandes riquezas para el país y esa riqueza debe volver a los vecinos.

Por eso vamos a insistir en tener el reconocimiento que Las Heras necesita para tener lo que le corresponde.