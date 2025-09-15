Fuerte viento provoco vuelco y su conductor fue trasladado por personal sanitario

Caleta Olivia-, Ocurrió este sábado a 35 km de la ciudad, sobre la Ruta 3. Por fortuna, el conductor, único ocupante, se encuentra fuera de peligro.

Accidente sin víctimas: un auto vuelca por ráfaga de viento en las afueras de Caleta Olivia.

Un fuerte accidente automovilístico se registró este sábado en la Ruta Nacional N°3 y, por fortuna, terminó sin víctimas fatales. La Policía de Santa Cruz tomó conocimiento, a través del sistema de emergencias 911 de Caleta Olivia, de un vuelco ocurrido a 35 km de la ciudad, en límites jurisdiccionales.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que un Renault Duster había salido de la calzada y volcado sobre la banquina. El conductor, único ocupante, fue asistido y trasladado por personal sanitario, encontrándose fuera de peligro.

Según precisaron fuentes policiales, una fuerte ráfaga de viento podría haber provocado la pérdida de control del rodado. Posteriormente, familiares retiraron el vehículo.

En comunicación con el portal Canal 2, la madre del conductor aseguró que “fue un milagro” que su hijo saliera con vida del accidente, ya que el siniestro pudo haber tenido consecuencias mucho más graves. El procedimiento concluyó sin novedades adicionales. (La Opinion Austral)

