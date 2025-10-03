Centro de Residentes agradecieron al intendente y Área cultural por aportes

Las Heras-, Desde el Centro de Residentes Jujeños, agradecieron a la Directora de Cultura Solana Behm por la donación de una bandera de ceremonia de la ciudad, creada por un amigo del mencionado centro Raul Leuquen.

También el mismo Centro de Residente, agradeció con anterioridad, la gran colaboración desde la Municipalidad de Las Heras, Santa Cruz del señor intendente Antonio José Carambia, por dar la importancia a las instituciones no gubernamentales que trabajan siendo y generando espacios para nuestra comunidad, sin duda este aporte ayudara un montón en las obras que se están llevando a cabo.

Visited 120 times, 118 visit(s) today