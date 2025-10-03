Gestiones y logros alcanzados del Ballet de la Patagonia “Santa Cruz»

Santa Cruz-, La Embajada Argentina en Corea del Sur recibió nuevamente a la delegación del Ballet de la Patagonia “Santa Cruz” y a la Compañía Sentir Patrio de la provincia de Córdoba.

Este viernes 2 de octubre, la delegación argentina fue recibida en Seúl por autoridades de la Embajada Argentina en Corea del Sur.

Los artistas fueron cordialmente recibidos por Gustavo Adise, encargado de negocios; Fernando Barboza, jefe de la Sección Cultural; Julieta Martínez, jefa de la Sección de Administración y Recursos Humanos; y el cónsul Daniel Chedufu.

Durante el encuentro, se compartieron las experiencias vividas en la edición 2025 del Mundial de la Danza, realizado en dicho país. Asimismo, el director del Ballet de la Patagonia, Daniel Uribe, junto a la delegación, expresó un profundo agradecimiento por el acompañamiento y la logística brindada por la Embajada desde el primer momento, con un reconocimiento especial a la labor de Julieta Martínez.

Finalmente, se realizó un intercambio de presentes y se dialogó sobre el futuro, asegurando el apoyo institucional de cara a la próxima edición del Mundial de la Danza en 2026.

