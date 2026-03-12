Charla: Parque Nacional- “Bosque Petrificado de Jaramillo”

Regionales-, En el marco de la 8ª Edición de la Fiesta Nacional de la Estepa Patagónica, te invitamos a ser parte de una charla abierta a toda la comunidad para conocer más sobre una de las maravillas naturales de nuestra región.
Una oportunidad para descubrir su historia, su valor natural y reflexionar sobre la importancia de conocer el patrimonio.
Los bosques petrificados de la Patagonia son yacimientos paleontológicos inmensos donde árboles prehistóricos, mayormente del período Jurásico (hace 65-150 millones de años), se convirtieron en piedra. Tras erupciones volcánicas, troncos gigantescos —algunos con más de 30 metros de largo y 3 de diámetro— fueron cubiertos por cenizas y minerales que fosilizaron su estructura.
La Estepa también se vive a través de la historia.
