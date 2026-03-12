Torneo de pista y campo – Estepa Patagónica

Regionales-, En el marco de la 8ª Edición de la Fiesta Nacional de la Estepa Patagónica, este torneo organizado por las escuelas Municipales de Atletismo, reuniendo a deportistas de distintas localidades de la región.

Participaron delegaciones de Pico Truncado, Caleta Olivia, Puerto Deseado, Perito Moreno y otras localidades de la provincia, en una jornada donde el deporte, la inclusión y el compañerismo fueron protagonistas.

El torneo dio inicio con mini atletismo, atletismo y deporte adaptado, marcando el espíritu de una competencia pensada para todos.

La evidencia generada respaldará la integración práctica del mini atletismo como una actividad física regular, potenciando habilidades psicomotoras esenciales y promoviendo estilos de vida activos y saludables desde la infancia.

El deporte adaptado, Brinda oportunidades para la socialización y la amistad, y enseña habilidades importantes para la vida, como el trabajo en equipo y la disciplina. También es una forma de que las personas con discapacidad intelectual tengan un sentido de comunidad y se sientan pertenecientes.

Porque en la Estepa, el deporte también es parte de la fiesta.

