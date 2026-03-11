Dolor. La mamá de Dana Flores habló tras la tragedia

Las Heras-, “Mi hija se fue al sur en búsqueda de trabajo”. Gisela Maya viaja desde San Rafael hacia Las Heras junto a familiares para despedir a su hija, la joven de 25 años que murió en el accidente ocurrido este domingo sobre la Ruta Provincial 43. Su yerno fue operado y continúa internado.

Gisela Maya, madre de Dana Flores, viajó desde San Rafael hasta Las Heras tras la trágica muerte de su hija en el accidente ocurrido sobre la Ruta Provincial 43.

El dolor por la muerte de Dana Sabrina Flores, la joven de 25 años que perdió la vida en el trágico accidente ocurrido este domingo por la mañana en Las Heras, conmociona no sólo a la comunidad santacruceña sino también a San Rafael, Mendoza, ciudad de donde era oriunda.

En medio del viaje hacia Santa Cruz, Gisela Maya, madre de la joven, habló con el portal Info YA! y expresó el profundo dolor que atraviesa la familia.

“Mi hija se fue al sur en búsqueda de trabajo”, relató entre lágrimas la mujer, quien se traslada hacia la localidad de Las Heras, donde Dana vivía junto a su esposo Gabriel Fariña y sus tres hijos de 13, 10 y 8 años.

La mujer explicó que viaja acompañada por su esposo Cristian Flores y también por sus consuegros Sergio y Flavia, padres de Gabriel. Ambos matrimonios emprendieron el viaje en dos vehículos y estimaban arribar a Las Heras durante la jornada.

Dana Sabrina Flores tenía 25 años y era madre de tres hijos. Murió este domingo tras un choque frontal ocurrido sobre la Ruta Provincial 43, en Las Heras.

Dana Sabrina Flores tenía 25 años y era madre de tres hijos. Murió este domingo tras un choque frontal ocurrido sobre la Ruta Provincial 43, en Las Heras.

El estado del esposo de Dana

Tras el violento choque ocurrido sobre la Ruta Provincial 43, Gabriel Fariña resultó gravemente herido. Según explicó su suegra, sufrió un traumatismo severo en la cadera y una contusión pulmonar, lesiones que obligaron a su internación e intervención quirúrgica.

De acuerdo a lo que pudo saber la familia, el hombre evoluciona favorablemente, aunque no se descarta un posible traslado a un centro de mayor complejidad en Comodoro Rivadavia o Caleta Olivia.

Gisela Maya, madre de Dana Flores, viajó desde San Rafael hasta Las Heras tras la trágica muerte de su hija en el accidente ocurrido sobre la Ruta Provincial 43.

“Estamos quebrados emocionalmente”

Durante el diálogo con el medio mendocino, Gisela Maya describió el duro momento que atraviesa la familia mientras se trasladan hacia el sur.

“Estamos quebrados emocionalmente. Paramos en las estaciones de servicio a llorar porque no podemos creer lo que pasó”, expresó. También explicó que los tres niños aún no conocen la noticia de la muerte de su madre.

“Los chicos todavía no saben nada del accidente. Les cortamos internet para poder contarles nosotros lo que pasó con su mamá y su papá que está internado”, relató con profundo dolor.

La madre de Dana Flores llegó a Las Heras para despedir a su hija y hacerse cargo de sus tres nietos

Tras el violento choque ocurrido sobre la Ruta Provincial 43, Gabriel Fariña resultó gravemente herido. Según explicó su suegra, sufrió un traumatismo severo en la cadera y una contusión pulmonar, lesiones que obligaron a su internación e intervención quirúrgica.

Tras el violento choque ocurrido sobre la Ruta Provincial 43, Gabriel Fariña resultó gravemente herido. Según explicó su suegra, sufrió un traumatismo severo en la cadera y una contusión pulmonar, lesiones que obligaron a su internación e intervención quirúrgica.

El último adiós

La familia espera poder cumplir con los trámites judiciales para despedir a la joven madre. Según adelantó su mamá, una de las posibilidades que analizan es cremar el cuerpo de Dana Flores.

“Lo más probable es que crememos a mi hija… ahora tengo que traerla en una cajita”, lamentó. Mientras tanto, Gisela Maya agradeció el acompañamiento recibido desde San Rafael, donde amigas y vecinos impulsaron un pedido solidario de ayuda económica para colaborar con los gastos que genera la tragedia.

“Fueron ellas las que postearon el pedido de ayuda con el alias GISELA.MAYA porque hay muchos gastos que afrontar acá en el sur”, explicó.

La mujer también contó que los tres niños permanecen en Las Heras al cuidado de otro de sus hijos, quien también se trasladó a Santa Cruz en busca de trabajo.

(La Opinion Austral)

Visited 464 times, 464 visit(s) today