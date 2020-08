China Suárez, conmocionada por la muerte de los gemelos

Nacionales-, La actriz se hizo eco del desgarrador lamento del padre a través de las redes sociales. La actriz se mostró muy conmocionada con una noticia terrible que ocurrió en Santa Cruz.

El caso de los gemelos que nacieron en el baño del Hospital Distrital Las Heras de Santa Cruz estremeció a los usuarios de redes sociales que leyeron el desgarrador posteo del padre de los bebés, que fallecieron por la supuesta falta de atención. Entre los afectados por esta noticia destacó la figura de la China Suárez que reclamó en su cuenta de Twitter una respuesta ante el abandono que sufrió la familia.

Miguel Ruiz contó en su cuenta de Facebook que su mujer comenzó a sentir contracciones y entonces fueron al mencionado hospital, donde minimizaron su situación. El joven explicó que volvieron a consultar tres veces más a los médicos con iguales resultados, hasta que finalmente la mujer terminó dando a luz a los bebés en el baño de la institución, donde la asistieron los enfermeros. “Nadie me lo explica, todos se lavaron las manos. Hasta que mi señora no pudo aguantar más el dolor y rompió bolsa en el baño del hospital”, escribió.

El joven contó que los bebés eran demasiado prematuros para sobrevivir a ese proceso por lo que un ginecólogo le dijo que ‘él pudo reanimar a un bebé y faltaba reanimar el otro para poder derivarlos a Caleta Olivia’. «Yo me armé de mucha fe y felicidad pensado que había esperanza de que mis bebés sean fuertes y pudieran salir adelante. Me tuvieron de acá para allá a las vueltas. Pregunté, recorrí todo el hospital y nadie me decía nada. Hasta que llegó la ginecóloga y me dijo que era todo mentira”, expresó.

“Solo me quedan esas fotos de mis angelitos que siempre los voy a recordar y los voy a amar toda la vida. Lamento no haberles dado una obra social buena para que nos pudieran atender como se debe. ¡Lamento no poderlos llevar a un hospital que sí quieran atender!”, concluyó Miguel junto a unas fotos en las que se lo ve a él y a su esposa Carolina sosteniendo los cuerpitos.

Tras leer este tremendo posteo, la China lo compartió en su cuenta de Twitter y expresó su malestar ante la situación que le tocó vivir a esa pareja. «¡Cuánto dolor! ¡No me lo puedo imaginar! ¡Qué injusticia! ¿Alguien les dará una respuesta? ¿Por qué el abandono?», se preguntó la actriz, que hace una semana se convirtió en mamá por tercera vez con la llegada de Amancio. (Nota: Ciudad.com.ar)