Regionales-, Emotivo rescate en Chubut: mujeres salvaron a un perro en el mar que estaba perdido hace cuatro días

El perro fue visto mar adentro y estaba en riesgo de ahogarse. Las veterinarias que lo rescataron lograron reunirlo con su familia, que lo buscaba desde hace 96 horas.

Un momento cargado de emoción se vivió en la costa de Puerto Madryn cuando un grupo de veterinarias rescató a un perro que apareció mar adentro tras cuatro días desaparecido. El animal estaba en riesgo de ahogarse cuando fue divisado por las profesionales, que actuaron con rapidez para sacarlo del agua y ponerlo a salvo.

El rescate tuvo lugar en la zona de El Golfito, mientras integrantes del CVA realizaban actividades en el agua. Allí advirtieron a distancia la presencia del perro, que luchaba por mantenerse a flote. Según se supo, su familia lo buscaba desde hacía cuatro días, con creciente preocupación.

Al notar la dificultad del animal, las veterinarias se dirigieron hasta él, lo asistieron y lo trasladaron a la orilla. Una vez a salvo, verificaron su estado y comenzaron los pasos necesarios para localizar a sus dueños.

Horas después, lograron reunir al perro con su familia, poniendo fin a días de incertidumbre y angustia. La emoción del momento quedó reflejada en las palabras de una de las protagonistas: “Hoy fue un día hermoso porque además de hacer las cosas que nos gustan, sacamos de mar adentro un amiguito que estaba perdido y por ahogarse. No conforme con eso dimos con su familia que lo buscaba hace cuatro días.

El hecho dejó una escena cargada de alivio y felicidad en la costa de Chubut. Lo que comenzó como una jornada habitual de trabajo en el agua se transformó en un rescate decisivo y en un final feliz para la familia. La rápida intervención de las veterinarias fue clave, recordando que la solidaridad y la acción a tiempo pueden salvar vidas.

n comentarios de redes sociales, las personas agradecieron la actitud de las mujeres que, sin dudar, rescataron al perro. “Tremendo momento… el mundo es más lindo gracias a que existen mujeres como ustedes”; “Son las mejores”, fueron algunos de los mensajes.

Recomendaciones ante la desaparición de una mascota

Iniciar la búsqueda de inmediato. Las primeras horas son clave. Recorrer la zona, preguntar a vecinos y revisar espacios abiertos o cercanos al agua puede marcar la diferencia.

Difundir con datos claros. Publicar fotos recientes, características físicas y un teléfono de contacto en redes sociales y grupos locales.

Dar aviso a veterinarias y refugios. Muchos animales perdidos son trasladados o asistidos por profesionales o rescatistas.

Mantener identificación actualizada. Chapas con teléfono visible o microchip facilitan el reencuentro.

En zonas costeras, extremar cuidados. Evitar que las mascotas circulen solas cerca del mar y reforzar la supervisión en espacios abiertos.

