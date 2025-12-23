Cientos de deportistas tuvieron su Fiesta Anual del Deporte 2025

Las Heras-, Desde el municipio realizo un día para reconocer y premiar a quienes, con esfuerzo y disciplina, dejan todo día a día por su deporte y por nuestra comunidad.

Este gran encuentro contó con:

122 nominados a Figura del Año

122 nominados a Revelación del Año

33 menciones especiales

Este año tuvimos el enorme honor de destacar y celebrar el Deporte Adaptado, reafirmando nuestro compromiso con un deporte inclusivo, diverso y para todos.

🏅 Distinciones 2025

Embajador Deportivo: Joaquín Gonzales

Deportista del Pueblo: Jeremías Vidal

Figura del Año: Caleb Mamani

Desde la municipalidad quieren destacar el enorme trabajo de la Secretaría de Deportes, que a lo largo de todo el año impulsa, acompaña y fortalece el deporte local, haciendo que el nombre de Las Heras siga creciendo.

¡Gracias a cada deportista, familia, profe y equipo que hace del deporte un orgullo para nuestra ciudad!

