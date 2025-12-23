Facebook Instagram Envelope

Cientos de deportistas tuvieron su Fiesta Anual del Deporte 2025

Las Heras-, Desde el municipio realizo un día para reconocer y premiar a quienes, con esfuerzo y disciplina, dejan todo día a día por su deporte y por nuestra comunidad.
Este gran encuentro contó con:

  • 122 nominados a Figura del Año
  • 122 nominados a Revelación del Año
  • 33 menciones especiales
    Este año tuvimos el enorme honor de destacar y celebrar el Deporte Adaptado, reafirmando nuestro compromiso con un deporte inclusivo, diverso y para todos.
    🏅 Distinciones 2025
  • Revelación del Año: Caetano Rosales
  • Embajador Deportivo: Joaquín Gonzales
  • Deportista del Pueblo: Jeremías Vidal
  • Figura del Año: Caleb Mamani
    Desde la municipalidad quieren destacar el enorme trabajo de la Secretaría de Deportes, que a lo largo de todo el año impulsa, acompaña y fortalece el deporte local, haciendo que el nombre de Las Heras siga creciendo.
    ¡Gracias a cada deportista, familia, profe y equipo que hace del deporte un orgullo para nuestra ciudad!
