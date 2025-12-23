Culmino el Torneo Clausura 2025

Las Heras-, Este año el deporte se vivió a pleno con la disputa del Torneo Apertura y Clausura.

El Torneo Clausura comenzó en el mes de septiembre y culminó este viernes, dejando 420 partidos disputados y casi 70 equipos en competencia.

Desde la organizacion quieren felicitar a la coordinación, árbitros, cuerpos técnicos, equipos y a toda la comunidad que durante todos estos fin de semana acompañó este gran torneo.

Tambien el municipio agradece por hacer que el deporte se viva de la mejor manera en Las Heras.

¡Seguimos apostando al crecimiento del deporte local! #IntendenciaAntonioCarambia

