Facebook Instagram Envelope

Culminó la Colonia de Verano 2026

culmino la colonia verano 2026

Las Heras-, Finalizó otra exitosa colonia con 200 niños participantes.

Municipio: «Llegamos al final de esta hermosa aventura que duró dos semanas».

Niños de 6 a 11 años disfrutaron de actividades recreativas, deportes y propuestas lúdicas, compartiendo momentos llenos de alegría.

La Municipalidad Felicitó a la Secretaría de Deportes por el compromiso, a los profes que cada año acompañan, y a cada familia por confiar en esta propuesta pensada para el bienestar de nuestras infancias. Nada de esto sería posible sin el trabajo en conjunto.

#IntendenciaAntonioCarambia

¡FLUX IMOWI TIENE EXCELENTES PLANES PARA VOS, AL PRECIO DE UN CAFE!

Sumate como auspiciante: 297194088

Visited 16 times, 7 visit(s) today