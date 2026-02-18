Culminó la Colonia de Verano 2026

Las Heras-, Finalizó otra exitosa colonia con 200 niños participantes.
Municipio: «Llegamos al final de esta hermosa aventura que duró dos semanas».
Niños de 6 a 11 años disfrutaron de actividades recreativas, deportes y propuestas lúdicas, compartiendo momentos llenos de alegría.
La Municipalidad Felicitó a la Secretaría de Deportes por el compromiso, a los profes que cada año acompañan, y a cada familia por confiar en esta propuesta pensada para el bienestar de nuestras infancias. Nada de esto sería posible sin el trabajo en conjunto.
#IntendenciaAntonioCarambia
¡FLUX IMOWI TIENE EXCELENTES PLANES PARA VOS, AL PRECIO DE UN CAFE!
Sumate como auspiciante: 297194088
Visited 16 times, 7 visit(s) today