Clear Petroleum y Quintana desembarcan y avanzan con SIPGER para reactivar áreas clave

Santa Cruz-, El Sindicato Petrólero, Gas Privado, Energías Renovables (SIPGER), conducido por Rafael Güenchenen, mantuvo reuniones de trabajo y realizó recorridas técnicas con dos de las empresas adjudicatarias que reemplazarán a YPF en la Cuenca del Golfo San Jorge, en el marco del proceso de transición operativa que comenzará en las próximas semanas.

Por un lado, Clear Petroleum S.A. avanzó junto a SIPGER en la planificación del traspaso del área Cañadón de la Escondida–Las Heras, mientras que Quintana E&P Argentina S.R.L. en sociedad con Quintana Energy Investments S.A. hizo lo propio para las áreas Cañadón León y Meseta Espinosa. Las instancias de trabajo incluyeron relevamientos en campo, revisión de dotaciones y prioridades de mantenimiento, con eje en la continuidad laboral y la seguridad operativa de los trabajadores.

“Esta transición ordenada es una oportunidad para sostener los puestos de trabajo y volver a crecer. Desde SIPGER estamos acompañando a cada operadora para que el arranque sea sólido y con previsibilidad para los compañeros y las pymes locales”, señaló Rafael Güenchenen, secretario general de SIPGER.

Además de Clear Petroleum y Quintana, el nuevo mapa de operadoras en Santa Cruz se completa con Patagonia Resources S.A., Roch Proyectos S.A.U., Azruge S.A. y Brest S.A.

Visited 19 times, 19 visit(s) today