Comisión Directiva de SIPGER recorrió distintas bases

Las Heras-, La Comisión Directiva de SIPGER recorrió las bases de Oleosur El Escondido, Oleosur LH10 y la base de PECOM en Los Perales.

Durante la jornada, los integrantes de comisión directiva junto a los referentes y delegados compartieron con los trabajadores los avances de las reuniones que el Secretario General, Rafael Güenchenen, mantiene con las distintas operadoras, llevando tranquilidad a todos los sectores y reafirmando el compromiso con cada compañero en la defensa de los derechos de cada compañero.

El secretario adjunto Nallib Rivera destacó que la comisión directiva sostiene una firme presencia gremial en este contexto desafiante que atraviesa la industria hidrocarburífera, remarcando que la gestión sindical está orientada a garantizar estabilidad laboral, previsibilidad y soluciones concretas para los trabajadores.

En paralelo, se informó que la Mutual 12 de Septiembre, en articulación con el Sindicato, continúa ejecutando el plan de obras previsto para este 2025 en todas las localidades de la provincia, con el objetivo de seguir generando beneficios y mejoras para todos los compañeros y sus familias.

